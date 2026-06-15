В Подмосковье проведут сессии по внедрению роботов на заводах

Отраслевые сессии по внедрению роботизированных технологий запустят в Московской области. На них предприятия смогут обсудить практику применения роботов с производителями оборудования, сообщила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Московская область планирует организовать цикл отраслевых встреч с участием компаний, внедряющих роботизированные решения, и производителей робототехники. Договоренности об этом были достигнуты с пятью компаниями на Петербургском международном экономическом форуме.

«На ПМЭФ мы финализировали наши договоренности с пятью компаниями-производителями роботов. У нас с ними состоялась встреча — очень продуктивный, интересный диалог. Договорились, что будем отраслевые сессии делать, приглашать тех, кто этих роботов будет у себя устанавливать, и делать такой отраслевой диалог на предмет, как лучше использовать роботов, что они могут привнести в производство», — сказала Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, регион намерен и дальше привлекать производителей робототехники. В настоящее время Московская область входит в число лидеров среди российских субъектов по уровню роботизации промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.