В Подмосковье проведут госмониторинг зерна пшеницы

Госмониторинг зерна пшеницы проведут в Подмосковье. Работу начнут с началом уборочной кампании во второй половине июля, сообщила РИАМО технический директор органа инспекции филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по Москве и Московской области Татьяна Никонорова.

В Московской области 137 сельхозпроизводителей пшеницы. В 2023 год процедуру госмониторинга в центре оценки качества зерна прошли 127 сельхозпроизводителей.

«Работы по государственному мониторингу зерна пшеницы для сельхозпроизводителей проводятся бесплатно», — сказала Никонорова.

Она пояснила, что в Московской области данную работу будет проводить только филиал ФГБУ «Центр оценки качества» по городу Москве и Московской области.

«Госмониторинг зерна делается для понимания качества зерна, выращенного в текущем году. Это дает понять, как будет проходить экспорт, планировать необходимость закладки в интервенционный фонд (государственный резерв зерна, который создается и пополняется для регулирования цен на зерновом рынке и обеспечения продовольственной безопасности страны — ред.). В общем результаты госмониторинга весьма масштабные, исследование вопроса продовольственной безопасности, конечно, тоже сюда входит», — рассказала Никонорова.

По ее словам, в структуру центра оценки качества зерна входит аккредитованная испытательная лаборатория, которая располагает всем необходимым оборудованием, нормативными документами на проведение исследований и самое важное — квалифицированным персоналом с большим опытом работы.

Алгоритм мониторинга

Никонорова пояснила, что сельхозтоваропроизводитель пшеницы Московской области подписывает с филиалом соглашение о взаимодействии перед началом работ.

«После созревания зерна и начала уборки урожая фермер формирует партии зерна с внесением в программу ФГИС „Зерно“. После этого производитель направляет уведомление о готовности партии на электронную почту филиала. Сотрудник оперативно, как правило на следующий день, выезжает на отбор зерна от сформированной партии. Далее пробу доставляют в филиал для проведения исследований. После окончания исследований сотрудник филиала вносит полученные результаты по качеству в ФГИС „Зерно“», — заключила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.