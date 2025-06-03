В Подмосковье прошел Всероссийский фестиваль робототехники

VIII Всероссийский фестиваль робототехники РОБОСИТИ прошел в Одинцовском филиале МГИМО. Участниками мероприятия стали более 1 500 школьников, студентов, молодых инженеров, энтузиастов науки и технологий, преподавателей из более чем 10 регионов страны и порядка 150 команд. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках фестиваля состоялась выставка, где были представлены промышленные и образовательные робототехнические решения, бои автономных роботов, гонки управляемых мини-роботов и многое другое. Для студентов прошла серия мастер-классов по программированию и 3D-моделированию.

В выставке и мастер-классах приняли участие производители робототехнических и образовательных решений из Подмосковья, компании РОБОКИНЕТИКА, RobX, BiTronics Lab и Эвольвектор.

В рамках соревнований прошел первый в истории Московской области чемпионат по промышленной робототехнике, в котором приняли участие свыше 30 команд со всей России.

Также в рамках фестиваля была представлена деловая программа, участники которой смогли обменяться опытом преподавания робототехники и других ИТ-дисциплин.

В рамках деловой программы лидер проекта «Лига увлекательных кружков» Тимур Бергалиев из подмосковного Долгопрудного рассказал об опыте построения устойчивой модели кружков в школах по различным технологическим направлениям, таких как нейротехнологии и робототехника, а руководитель консорциума 1Т Евгений Нежданов, поделился с преподавателями возможностью бесплатного изучения школьниками 8-11 классов основ искусственного интеллекта и языков программирования, в рамках Федерального проекта «Код будущего».

В завершение фестиваля прошло подведение итогов Всероссийской онлайн-олимпиады школьников по программированию в Scratch. Олимпиада проходила в онлайн-формате. В рамках фестиваля члены жюри наградили 15 школьников, ставших призерами и победителями олимпиады.

Организаторы мероприятия Всероссийского фестиваля робототехники РОБОСИТИ — ассоциация МИТ-Мы ИТ, АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ», ЦМИТ «РОБОЛАТОРИЯ», АНО «Центр компетенций «Умный город».

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