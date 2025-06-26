В Подмосковье прошел форум «День резидента»

В технопарке ЦАГИ в Жуковском прошел ежегодный форум «День резидента». В рамках мероприятия для участников экосистемы технопарка в сфере высоких технологий прошли пленарные сессии на следующие темы: «Преимущества инновационной экосистемы НПЦ БАС», «Функциональные возможности для резидентов», «Научно-производственные возможности ФАУ „ЦАГИ“» и «Комплексные научно-исследовательские работы в области обеспечения прочности БПЛА». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо этого, было подписано соглашение о сотрудничестве на базе НПЦ БАС «Жуковский» между филиалом «Стрела» МАИ и ООО «Эволюшн Лаб» и представлены доклады компаний-резидентов, участников технопарка и НПЦ БАС «Жуковский».

В форуме приняла участие заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, которая посещала технопарк ЦАГИ и знакомилась с его деятельностью в марте этого года.

На сегодняшний день площади технопарка ЦАГИ полностью заняты резидентами. В 2024 году на базе технопарка создан НПЦ БАС, в который уже привлечено 7 резидентов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье активно создаются индустриальные парки, эта практика уже оправдала себя в нескольких округах.

«Вы знаете, что в Подмосковье мы делаем индустриальные парки „под ключ“. То есть это более 100 га земли со всей готовой инфраструктурой, когда инвестор приходит и у него голова не болит ни за подключение, ни за прохождение документации. В процессе строительства он думает только о своей финансовой модели, о своей продукции, о том, как ее изготовить дешево и продать на наш рынок», — сказал Воробьев.