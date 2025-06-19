Андрей Воробьев: практика индустриальных парков себя оправдала

В Подмосковье активно создаются индустриальные парки, эта практика уже оправдала себя в нескольких округах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что в Подмосковье мы делаем индустриальные парки „под ключ“. То есть это более 100 га земли со всей готовой инфраструктурой, когда инвестор приходит, и у него голова не болит ни за подключение, ни за прохождение документации. В процессе строительства он думает только о своей финансовой модели, о своей продукции, о том, как ее изготовить дешево и продать на наш рынок», — сказал Воробьев в интервью «России 24» на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что эта практика себя уже оправдала в Ленинском, Дмитровском и Раменском округах, Жуковском и Солнечногорске.

«Индустриальные парки у нас работают в это весьма сложное и интересное время, они заполнены. Новые парки — на 85–90%. Это хорошо. Это значит, деньги, которые мы инвестировали в парки, вернутся к нам через налоги, через технологии. Мы видим эту практику успешной», — подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что в том числе формат «лайт индастриал» и промышленная ипотека, которая также живет, дают свой вклад.

«Маленькие, небольшие предприятия приходят в готовые цеха и начинают быстро производить тот или иной продукт, а затем имеют возможность его масштабировать. Очень надеемся, что сейчас деньги станут доступнее, и больше возможностей для промышленной ипотеки, льготной ипотеки будет на нашем рынке. А Подмосковье — главный, наверное, ее пользователь. Наши компании — тем более ключевые», — заключил глава региона.

Ранее Воробьев заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Подмосковье подпишет 45 соглашений. Абсолютное большинство заключенных на форуме соглашений обычно реализуется.