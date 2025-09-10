В Подмосковье пройдет программа наставничества предпринимателей

Образовательная программа для подмосковных предпринимателей «Наставничество» привлекла более 100 участников. В этом году впервые к обучению присоединились участники СВО и члены их семей. Организатором мероприятия выступает центр «Мой бизнес» Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Участниками стали индивидуальные предприниматели и учредители обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области. Их обучение будут курировать опытные наставники.

Образовательная программа рассчитана на пять недель. В результате слушатели не только повысят уровень своих навыков и компетенций, но и получат уникальную возможность напрямую общаться с лидерами отрасли, перенять их опыт в построении, развитии и продвижении бизнеса. Именно на эти три составляющие был сделан акцент в программе обучения этого года.

В процессе обучения участники проанализируют сильные и слабые стороны своих бизнес-проектов, получат новый взгляд на развитие бизнеса, составят новые каналы сбыта и стратегии продвижения. Завершающим этапом станет очный тренинг-практикум, на котором эксперты детально разберут кейсы участников по основным показателям эффективности бизнеса и помогут усовершенствовать методы привлечения клиентов.

Проект «Наставничество» существует с 2019 года. За это время обучение прошли тысячи начинающих предпринимателей.

Найти информацию о мероприятиях для подмосковного бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора»: https://calendar.invest.mosreg.ru/. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.