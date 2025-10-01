В Подмосковье приступили к испытаниям скоростной кабины лифта

Серпуховский лифтостроительный завод (входит в ГК «Садовое кольцо») реализует проект по созданию скоростного лифта со скоростью движения 6 м/с. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Работы ведутся в рамках соглашения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), подписанного компанией с министерством промышленности и торговли РФ.

НИОКР включает восемь этапов. В настоящее время предприятие вышло на четвертый этап, который предусматривает испытания первой скоростной кабины лифта и завершится 31 декабря 2025 года.

Генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов рассказал, что сегодня предприятие выпускает лифты со скоростью от 1,0 м/с и грузоподъемностью до 2 500 кг до 2,5 м/с и грузоподъемностью до 1 000 кг. Разработка модели со скоростью 6 м/с позволит удовлетворить растущий спрос в сегменте высотного строительства — офисных и жилых зданий высотой от 70 до 200 этажей.

«Проект станет важным шагом для российской лифтовой отрасли. Он позволит снизить зависимость от импортных технологий и обеспечить высокую степень локализации производства. Это, в свою очередь, сократит сроки поставок и обслуживания, а также позволит адаптировать оборудование к климатическим и нормативным условиям России», — сказал Геннадий Перегудов.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.