В Подмосковье приняли закон о бюджете на 2026–2028 годы

Московская область утвердила бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Параметры доходов и расходов скорректированы после рассмотрения поступивших поправок. Сбалансированная структура бюджета обеспечивает стабильное исполнение всех социальных обязательств региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Доходы бюджета на 2026 год установлены в размере 1 309 млрд руб., что на 9,8 млрд рублей выше первоначального проекта. Уточнение обеспечено преимущественно увеличением объема безвозмездных поступлений до 82 млрд рублей (+9,9 млрд рублей). Прогноз налоговых и неналоговых доходов составляет 1 228 млрд рублей.

Расходы определены в объеме 1 385 млрд рублей, также с увеличением на 9,8 млрд руб. Дополнительные средства направлены на реализацию государственных программ в сфере дорожного хозяйства, здравоохранения, инженерной инфраструктуры, образования и развитие IT-отрасли. В рамках корректировки госпрограмм дополнительно распределено 5,5 млрд рублей собственных средств.

Совокупный объем финансирования государственных программ региона скорректирован и составляет 1 229 млрд руб. (+14,6 млрд руб.). Увеличение касается прежде всего госпрограммам «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (+6,1 млрд рублей), «Здравоохранение Подмосковья» (+3,7 млрд рублей) и «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (+2,1 млрд рублей).

Параметры дефицита бюджета сохранены на уровне 75 млрд рублей.

В окончательной редакции бюджета скорректированы расчетные показатели стоимости муниципальных услуг на 2026 год. Их совокупный объем увеличен более чем на 1 млрд рублей — до 377 млрд рублей. Наибольший вклад в рост обеспечили расходы на софинансирование мероприятий государственных программ — 567 млн рублей, дополнительно учтены расходы на дорожно-транспортный и имущественный комплексы отдельных округов (+308 млн рублей) и ликвидацию несанкционированных навалов мусора (+186 млн рулей).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.