В Подмосковье предприниматели смогут реставрировать памятники по льготной ставке

Корпорация «МСП» поможет предпринимателям Московской области структурировать инвестиционные проекты по реставрации объектов культурного наследия в рамках «зонтичного» механизма поручительств.

В программе субсидирования кредитов на реставрацию памятников культуры могут участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства. Средства можно направить на сохранение и реставрацию памятников истории и культуры Российской Федерации, а также на возвращение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

Оператором программы выступает АО «ДОМ.РФ». В числе банков-партнеров — Сбербанк, ВТБ, ДОМ.РФ Банк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк и Альфа-Банк.

Оставить заявку на участие в программе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.