В Подмосковье появится полностью локализованное производство молочных смесей

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и производителем молочной продукции «Мулти Милк» о сотрудничестве для реализации проекта по производству сухих молочных смесей — заменителей грудного молока. Соответствующий документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Участок для реализации масштабного проекта по строительству высокотехнологичного комплекса по производству сухих молочных смесей для детей передан инвестору в Можайском округе по льготной программе. Общий объем планируемых инвестиций составит до 15 млрд рублей. Благодаря реализации проекта в регионе появятся более 170 новых рабочих мест. Согласно планам, ввод в эксплуатацию состоится в 2027 году», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Можайске будет создан завод по выпуску заменителей грудного молока с полной локализацией производства. Особенность предприятия заключается в использовании исключительно местного сырья — натурального молока от фермерских хозяйств и агропромышленных предприятий региона. Готовая продукция планируется к поставкам как по всей территории России, так и на экспорт в другие страны.

Компании был предоставлен земельный участок площадью 10 га. В подборе площадки для размещения производства и в сопровождении инвестпроекта оказывают содействие Мининвест Подмосковья и Корпорация развития Московской области. Совместными усилиями обеспечивается всесторонняя поддержка реализации инвестпроекта, способствующая его успешному запуску и развитию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.