В Подмосковье подвели итоги конкурса имени Жуковского за 2025 год

Лауреаты конкурса имени профессора Н.Е. Жуковского за 2025 год были награждены в Доме ученых ЦАГИ в Подмосковье. Победителями стали авторы исследований по безопасности авиационных систем и аддитивным технологиям, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Подмосковье состоялась церемония награждения лауреатов конкурса имени профессора Н.Е. Жуковского за 2025 год. Мероприятие прошло в Доме ученых Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

Премию первой степени присудили коллективу Национального исследовательского центра «Институт имени Н.Е. Жуковского» за монографию «Современные тенденции развития технологий обеспечения безопасности и надежности авиатранспортных систем». Золотой медалью наградили первого заместителя генерального директора НИЦ, профессора Василия Шапкина. Исследование направлено на совершенствование технологий управления безопасностью авиационных транспортных систем.

Премию второй степени получил коллектив НИЦ «Курчатовский институт» за работу «Селективное лазерное сплавление: материалы и технологии для синтеза ресурсных деталей». Серебряную медаль вручили Михаилу Бакрадзе, заместителю директора по химическим и материаловедческим исследованиям. Работа посвящена особенностям селективного лазерного сплавления для авиационной и других отраслей.

Генеральный директор ФАУ «ЦАГИ» Кирилл Сыпало отметил, что конкурс сохраняет традиции системного подхода, заложенные Николаем Жуковским, и подчеркивает актуальность исследований в области безопасности и аддитивных технологий.

Конкурс имени Жуковского проводится с 1920 года и остается одной из главных научных площадок в сфере авиации.

