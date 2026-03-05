В Подмосковье подготовят производство чипсов к новому ГОСТу

Государственный стандарт на картофельные чипсы впервые начнет действовать в России с 1 апреля 2026 года. Подмосковные предприятия должны заранее проверить продукцию на соответствие новым требованиям, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 1 апреля 2026 года в России вводится межгосударственный ГОСТ на картофельные чипсы. Документ устанавливает требования к внешнему виду, консистенции, вкусу, запаху и цвету продукции, а также к физико-химическим показателям, включая содержание соли и жира. Это позволит закрепить единые правила для производителей и усилить контроль качества на рынке снеков.

Стандарт допускает отдельные особенности внешнего вида: вздутия на пластинках, наличие изделий коричневого цвета и крошки — не более 25% от массы упаковки. Содержание жира в чипсах из натурального картофеля не должно превышать 45%, а в продукции из переработанного сырья — 35%. ГОСТ будет действовать также в Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Киргизии.

По итогам 2025 года Московская область обеспечила более 27,3% объема производства переработанного и консервированного картофеля в Центральном федеральном округе и 22,7% от общероссийского показателя. Общий объем выпуска составил почти 128 тыс. тонн. В регионе работают крупные предприятия отрасли — «РУССКАРТ» в Мытищах, «Фрито Лей Мануфактуринг» в Кашире, «Мишн Фудс Ступино» и АО «Озеры» в Коломне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.