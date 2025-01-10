В Подмосковье открываются новые зоомагазины

В Подмосковье ежегодно увеличивается число зоомагазинов, также растет ассортимент товаров для животных. В прошлом году было открыто около 14 объектов, не учитывая точки, появившиеся в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Больше всего магазинов с товарами для питомцев открылось в Коломне — 4, также по 2 в Шатуре, Балашихе, Наро-Фоминском городском округе и Одинцово.

На прилавках можно найти товары для ветеринарной аптечки, сухие и влажные корма, лакомства, игрушки и многое другое. Специалисты советуют тщательно выбирать уходовые средства для ваших любимцев и перед приобретением советоваться с ветеринарами.

Записаться на прием можно по единому телефону: 8 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00.

Вкусный корм, красивые игрушки, уютные домики — многие хозяева любят баловать своих четвероногих друзей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.