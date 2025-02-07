В Подмосковье открыли центр по развитию беспилотных авиасистем

В Жуковском прошло торжественное открытие первой очереди научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем (БАС). Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева открыла конференцию, приуроченную ко Дню науки, и поздравила ученых и сотрудников центра. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Создание центра стало следующим этапом развития технопарка ЦАГИ в Жуковском и его резидентов, сконцентрировавшего лучшие практики и технологии в авиации. Большая часть средств на создание была выделена в виде субсидии от Минобрнауки России из федерального бюджета на развитие научно-производственных комплексов российских наукоградов, а также от Мининвеста Московской области. Расширение производственной инфраструктуры Жуковского ускорит реализацию научно-технического потенциала Подмосковья, развитие наукоемкого производства и обеспечит заказами смежные предприятия», — рассказала Зиновьева.

В декабре прошлого года Минпромторг России присвоил технопарку ЦАГИ статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем. Площадка получила название НПЦ БАС «Жуковский» и будет включать сертификационный центр БАС и 7 испытательных лабораторий, имеющих аккредитацию Росавиации РФ, центр коллективного пользования, лабораторно-исследовательский центр, центр развития и трансфера технологий, объекты недвижимого имущества административного и производственного назначения, образовательную инфраструктуру и помещения разного назначения для резидентов НПЦ.

Основная задача центра — разработка передовых технологий и организация серийного производства БПЛА в целях реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и достижения технологического лидерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.