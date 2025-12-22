В Подмосковье обновили сервис для бизнеса на региональном портале

В Подмосковье на региональном портале запустили обновленный комплексный сервис для бизнеса, который теперь охватывает 47 видов контроля и надзора, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале Подмосковья начал работу обновленный комплексный сервис для бизнеса в сфере контрольно-надзорной деятельности. Теперь предприниматели могут воспользоваться 47 видами регионального, муниципального и федерального контроля и надзора, включая новый вид — по продаже безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что сервис стал удобнее для предпринимателей. Заполнив одну электронную форму, бизнес может подать необходимые документы, записаться на консультацию или профилактический визит, что упрощает взаимодействие с контролирующими органами.

Сервис доступен в разделе «Бизнесу» — «Прочее» — «Контрольно-надзорная деятельность». Им могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для подачи заявки требуется авторизация через ЕСИА, выбор категории заявителя и заполнение формы.

Комплексный сервис объединяет 12 ведомств и 56 муниципальных образований, а также содержит более 6 тысяч документов по всем видам надзора, включая уведомления, ходатайства, извещения, акты, предписания и протоколы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.