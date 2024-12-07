В Подмосковье налажен выпуск молочной продукции со знаком Роскачества

В России действует национальная система Роскачество, среди задач которой: создание и продвижение идеологии и культуры качества, стандартизация и сертификация, проведение потребительских исследований качества товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ряд подмосковных производителей отмечен знаком Роскачества, среди них: «Ростагрокомплекс», «Чистая линия», «Братья Чебурашкины» и «Коломенское поле».

Московская область – один из лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции.

Подмосковные предприятия не только обеспечивают жителей региона и России качественными товарами, но и ведут постоянную работу над импортозамещением, тем самым укрепляя страну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.