В Подмосковье на 15% увеличилось производство консервированных овощей и фруктов

В Подмосковье объем производства с января по сентябрь составил 177,8 тыс. тонн. Это на 15,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе произведено более 15% от общего объема консервированных овощей и фруктов в ЦФО и 3,3% от общероссийского объема.

Таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы следующих производителей: ООО «Эколес Запад» — производство маринованных грибов, овощей, солений, джемов и варенья, ООО «ФерЭльГам» — квашеные овощи и соления, а также ООО «Империя джемов» ­­– варенье, джемы и топинги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.