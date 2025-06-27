В Подмосковье лифты оснастят голосовым помощником

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Подмосковная предприятие «СЛЗ» («Серпуховский лифтостроительный завод», входит в ГК «Садовое кольцо») оснастит голосовым помощником флагманскую модель лифтов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сегодня электронное оборудование флагманской модели лифта от компании СЛЗ уже умеет распознавать внешний вид пассажиров, изменять подсветку в зависимости от их одежды, транслировать актуальный прогноз погоды, биржевые котировки и другую важную информацию.

После внедрения голосового ассистента взаимодействие выйдет на принципиально новый уровень: кабина сможет давать подробные справки, отвечать на вопросы и помогать в решении повседневных задач.

Как отметил представитель СЛЗ Дмитрий Захаров, новый голосовой помощник — это современное решение на базе алгоритмов глубокого обучения и обработки больших данных. Пользователи смогут взаимодействовать с интерактивной платформой, которая будет готова поддержать разговор, подсказать маршрут или сообщить свежие новости.

Ранее компания «СЛЗ» стала лауреатом национальной премии «Лучший промышленный дизайн». Инновационная кабина лифта, созданная совместно со Студией Артемия Лебедева, заняла второе место в народном голосовании в категории «Лучший дизайн транспортных средств».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.