В Подмосковье демонтируют торговые точки, работающие с нарушениями

В соответствии с федеральным законом о нестационарных объектах торговли в Клину ранее разработали брендбук с едиными нормативами внешнего вида таких объектов. Те, что так и не стали меняться, демонтируют, сообщает пресс-служба администрации округа.

Не вписывающимся в облик города объектам всегда дают второй, а то и третий шанс. Сначала специалисты отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа обращаются к коммерсантам с рекомендацией привести объект в надлежащее состояние. Собственник киоска «Союзпечать» в Клину-5 решил ничего не менять.

«Данный объект был размещен на основании проведенных аукционов, с юридическим лицом был заключен договор на право ведения торговли, но, к сожалению, они не выполнили условия по внешнему виду нестационарного торгового объекта, который утвержден в нашем округе. В связи с этим договор на право размещения был расторгнут и сегодня мы проводим демонтаж данного объекта», — рассказала начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации г. о. Клин Елена Курицина.

Возможность установки на этом месте торгового павильона остается. Для этого владельцу лишь необходимо согласовать облик объекта в администрации.

«Желающие проконсультироваться имеют возможность прийти в администрацию, задать вопросы, принести визуализацию, привести в соответствие. Яркий тому пример — мы видим павильоны на улице Дзержинского, это павильоны на улице Карла Маркса с брендами продукции Клинского мясокомбината, хлебозавода. То есть это те образцы, которые можно взять на вооружение и которым необходимо подражать, в хорошем смысле слова подражать», — отметила глава г. о. Клин Алена Сокольская.

Регламент о размещении нестационарных объектов предусмотрен федеральным законом. В Подмосковье такие объекты — на жестком контроле. Современная торговля должна быть цивилизованной и соответствовать принятым нормам.

Приведение в порядок торговых точек

Кстати, в г. о. Клин — 213 нестационарных торговых объектов. С 2016 г. по I кв. 2025 года года силами ОМСУ, предпринимателями самостоятельно демонтирован 81 объект, не соответствующий нормативам. В 2025 г. запланирован демонтаж минимум 12 объектов из них: 5 из них располагаются на муниципальной земле, 7 — на частных земельных участках. За 2024 г. приведено в соответствие 15 объектов капитального строения, 10 — нестационарных торговых объектов. На 2025 г. запланировано по приведению в соответствие: 28 объектов капитального строения, 12 — нестационарных торговых объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что почти 3,6 тыс. нестационарных торговых объектов демонтируют в Подмосковье в 2025 году. За 3 года количество таких точек в регионе сократится более чем вдвое.

«Мы не трогаем те киоски и павильоны, которые создают удобство для жителей, соответствуют всем требованиям и работают честно — продают то, о чем договорились, платят налоги и выглядят аккуратно», — сказал губернатор.