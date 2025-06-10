Воробьев: около 3600 работающих с нарушениями торговых точек снесут в 2025 году

Почти 3,6 тыс. нестационарных торговых объектов демонтируют в Подмосковье в 2025 году. За 3 года количество таких точек в регионе сократится более чем вдвое, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы не трогаем те киоски и павильоны, которые создают удобство для жителей, соответствуют всем требованиям и работают честно — продают то, о чем договорились, платят налоги и выглядят аккуратно», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что задача правительства региона — убрать незаконные точки, нарушающие правила и портящие городской пейзаж.

По словам губернатора, на сегодняшний день в Подмосковье около 23,9 тыс. нестационарных торговых точек. При этом почти 8,5 тыс. точек находятся на государственной земле, а свыше 15,3 тыс. — на частной. К 2027 году количество нестационарных торговых объектов сократится до 11 тыс. Они будут отвечать всем современным стандартам.

Подмосковье поддерживает цивилизованный формат нестационарных торговых объектов. Сохранится торговля на удаленных сельских территориях без магазинов, а также продолжат свою работу мобильные точки в парках, соблюдающие санитарные нормы фудтраки и вендинговые автоматы.

Глава региона отметил, что будут демонтированы точки, установленные с нарушениями; продающие товары, не указанные в соглашении; нарушающие внешний вид и санитарные нормы, а также объекты, которые не платили налоги и не использовали онлайн-кассы.

Воробьев добавил, что регион видит и поддерживает интерес крупных сетей, таких как «Вкусно — и точка» и «Теремок», к формату нестационарной торговли. Кроме того, Подмосковье продолжит развивать точки с продукцией местных хлебопекарен.