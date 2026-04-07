В Подмосковье 7 апреля прошел форум о поддержке женщин в бизнесе

Форум «Женщины в бизнесе: опыт и перспективы» состоялся 7 апреля в Подмосковье. Представители власти, бизнеса и общественных организаций обсудили меры поддержки и развитие женского предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Программа форума включала экспертные выступления, панельные дискуссии и обмен практиками. Участники говорили о взаимодействии бизнеса и власти, а также о возможностях для женщин-предпринимателей в Московской области.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Жигарев представил действующие меры поддержки.

«Мы предлагаем комплексную поддержку для развития бизнеса. В частности, действует субсидия на модернизацию и лизинг оборудования — 50% от произведенных затрат или авансового платежа по договору лизинга, но не более 10 млн рублей, а также 50% затрат на приобретение отечественного оборудования — до 20 млн рублей. Для социальных предпринимателей доступна субсидия в размере 85% затрат, но не более 2 млн рублей. Кроме того, предусмотрены субсидии на выход на маркетплейсы — до 0,5 млн рублей, и развитие по франшизе — до 2 млн рублей», — рассказал Кирилл Жигарев.

Фонд микрофинансирования Московской области предоставляет займы до 5 млн рублей, а гарантийный фонд — поручительства по кредитам, займам, банковским гарантиям и лизингу. Предприниматели также могут получить инжиниринговые услуги, помощь в регистрации товарных знаков и патентов и поддержку в продвижении продукции.

Отдельно участникам представили федеральную программу «Мама-предприниматель», реализуемую Минэкономразвития РФ. Региональный этап в Подмосковье стартует 14 сентября 2026 года, победитель получит грант 150 тыс. рублей.

О поддержке экспортеров рассказала руководитель фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Ольга Щеголева.

«Фонд создан в 2016 году для поддержки экспортеров Подмосковья. Мы помогаем с сертификацией продукции, поиском зарубежных партнеров, организуем реверсные бизнес-миссии, содействуем участию в выставках и софинансируем транспортировку. В 2025 году через фонд оформили 84 сертификата программы «Сделано в России»», — сообщила Ольга Щеголева.

Участники программы получают поддержку при выходе на новые рынки, софинансирование участия в международных выставках и возможность работы на коллективном стенде «Сделано в России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.