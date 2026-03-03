сегодня в 13:19

В Подмосковье 5 марта проведут вебинар по сертификации

Вебинар «Сертификация и декларирование — 2026» пройдет 5 марта в онлайн-формате для предпринимателей Московской области. Участникам расскажут о ключевых изменениях в требованиях и рисках при работе с разрешительной документацией, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Центр «Мой бизнес» Московской области приглашает предпринимателей на бесплатное обучение, посвященное изменениям в сфере сертификации и декларирования в 2026 году. Начало вебинара — в 11:00.

Спикером выступит руководитель отдела сертификации, метрологии и промышленной безопасности компании «Серконс Академия» Иван Великанов. Он разберет усиление контроля со стороны регуляторов, основные отличия сертификата от декларации и ответственность за их оформление.

Участники узнают, зачем необходимо подтверждать качество продукции и как правильно пройти процедуру, какие проверки ожидаются в 2026 году, а также какие риски возникают при аннулировании документов и работе вне области аккредитации.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 10:00 5 марта по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/699d8aff95add575beb9b845. Ссылка для подключения придет на электронную почту, указанную при регистрации.

Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.