В поддержку малого бизнеса: эксперт оценил идею отмены QR-переводов в России

Эксперт Колташов: у отмены QR-переводов в России будут свои плюсы и минусы

Директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что инициатива правительства РФ об отмене оплаты по QR-кодам в магазинах поддержит небольшие торговые точки, но создаст дискомфорт для молодых россиян, которые привыкли к такому способу, сообщает АБН24 .

«С одной стороны, она удобна для самих предпринимателей, которым не придется дополнительно тратить деньги на оборудование и обслуживание систем приема безналичных платежей. С другой стороны, современные потребители, особенно молодое поколение, привыкли расплачиваться картой или по QR-коду. Исключение этого варианта оплаты может создать для них неудобства, особенно в небольших заведениях», — сказал эксперт.

По его словам, идея может быть полезна небольшим предприятиям, которые в последние годы испытывают все большее давление из-за развития интернет-торговли и ослабления рубля.

Небольшие кафе и магазины с введением запрета смогут больше работать с наличными деньгами: это снизит для них издержки и упростит финансовые операции.