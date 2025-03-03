В поддержку малого бизнеса: эксперт оценил идею отмены QR-переводов в России
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Директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что инициатива правительства РФ об отмене оплаты по QR-кодам в магазинах поддержит небольшие торговые точки, но создаст дискомфорт для молодых россиян, которые привыкли к такому способу, сообщает АБН24.
«С одной стороны, она удобна для самих предпринимателей, которым не придется дополнительно тратить деньги на оборудование и обслуживание систем приема безналичных платежей. С другой стороны, современные потребители, особенно молодое поколение, привыкли расплачиваться картой или по QR-коду. Исключение этого варианта оплаты может создать для них неудобства, особенно в небольших заведениях», — сказал эксперт.
По его словам, идея может быть полезна небольшим предприятиям, которые в последние годы испытывают все большее давление из-за развития интернет-торговли и ослабления рубля.
Небольшие кафе и магазины с введением запрета смогут больше работать с наличными деньгами: это снизит для них издержки и упростит финансовые операции.