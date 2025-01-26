В Пермском крае 245 тыс человек проживают за чертой бедности

В Пермском крае произошло небольшое снижение числа граждан, живущих за чертой бедности. По итогам 2023 года в регионе насчитывалось 245 тыс. человек с доходами ниже уровня прожиточного минимума. Это составляет почти 10% от общего числа жителей Пермского края, сообщает URA.RU .

«Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (всего, тыс. человек): 245», — говорится в сообщении Пермьстата.

В 2022 году в крае было зарегистрировано 267 тыс. малообеспеченных граждан, а в 2021 году — 323 тыс. По данным статистического ведомства, необходимо свыше 1 млрд рублей, чтобы доходы малообеспеченного населения достигли уровня прожиточного минимума.

В 2023 году граница бедности в Пермском крае в среднем составила 13,8 тыс. рублей. В прошлом году прожиточный минимум в регионе вырос до 14 217 рублей в месяц, а в текущем году он достиг 16 314 рублей.

Ранее экономист Игорь Балынин заявил, что уровень бедности в России значительно сократился с миллениума и упал в 2024 году до 8%. По его словам, показатель в 3,6 раза меньше, чем в начале 2000 годов.