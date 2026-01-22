В Орехово-Зуеве запустили первый в России автоматический станок для шиповки шин

Компания «ДАВЫДОВО» в Орехово-Зуевском округе разработала и ввела в эксплуатацию первый отечественный автоматический станок для шиповки шин Studmatic, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие «ДАВЫДОВО компания по производству шин» реализовало проект по созданию первого в России автоматического шиповального станка Studmatic. Оборудование установлено на производственной площадке в Орехово-Зуевском городском округе.

Станок предназначен для серийного выпуска шипованных зимних шин и обеспечивает качество, сопоставимое с зарубежными аналогами. В программное обеспечение оборудования заложено более 1 000 программ ошиповки, что позволяет выпускать шины с разным количеством шипов. Производительность составляет около 850 шин в сутки.

Завод занимается ошиповкой шин для легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники, производит восстановленные грузовые шины и резиновые смеси по индивидуальным рецептурам. В компании действует строгий лабораторный контроль качества сырья и готовой продукции.

В 2026 году предприятие планирует запустить линию по производству резиновой крошки из переработанных шин. Оборудование уже установлено и готовится к запуску при поддержке фонда развития промышленности Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.