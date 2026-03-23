В Одинцовском округе провели экскурсию на «КОМУС-упаковке»

Экскурсию для участников СВО организовали на предприятии «КОМУС-упаковка» в Малых Вяземах Одинцовского округа в рамках программы «Промышленный туризм». Гости познакомились с производством и востребованными профессиями на заводе, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «КОМУС-упаковка» приняла группу участников спецоперации на своей производственной площадке в Малых Вяземах. Во время экскурсии гостям показали основные этапы выпуска продукции и рассказали о работе предприятия.

Завод производит упаковочные материалы для пищевой промышленности, в том числе для кондитерских изделий, фастфуда и салатов. На предприятии трудятся более 500 человек, большинство сотрудников — жители Одинцовского округа.

Экскурсии в рамках программы «Промышленный туризм» помогают участникам СВО познакомиться с промышленными профессиями и получить новые навыки. Предприятия Подмосковья готовы содействовать обучению и трудоустройству таких специалистов.

Инициативу проводить производственные экскурсии для участников спецоперации в рамках проекта агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» ранее поддержало правительство Подмосковья.

