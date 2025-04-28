В НЦ «Россия» проводят отборочные питчинги среди эссеистов Открытого диалога

сегодня в 15:07

В Национальном центре «Россия» проводится Открытый диалог, среди эссеистов которого уже стартовали отборочные питчинги, сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

Участники Открытого диалога представят свои гипотезы, идеи и научные разработки. При этом опираться они будут на условия построения новой экономической реальности.

Дискуссии будут вестись по четырем направлениям: «Инвестиции в человека», «Инвестиции в технологии», «Инвестиции в связанность», «Инвестиции в среду».

С программой Открытого диалога можно ознакомиться на сайте НЦ «Россия». Она доступна на нескольких языках.

Открытый диалог проводится в Москве с 28 по 30 апреля. На мероприятии обсудят также будущее мирового развития.