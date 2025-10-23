В новый пакет санкций ЕС вошли рестрикции против банков РФ и криптовалюты

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в новый пакет антироссийских санкций входят ограничения против банков из РФ и криптовалюты, сообщает ТАСС .

«19-й пакет нацелен на российские банки и транзакции в криптовалютах», — написала Каллас в соцсети Х.

В том числе новые ограничительные меры касаются и компаний Индии и Китая.

Евросоюз на официальном уровне утвердил 19-й пакет санкций против РФ. В рамках него будет ограничено передвижение российских дипломатов по ЕС. Еще под санкции попали более 100 танкеров, ходящих под иностранными флагами. Они якобы транспортируют нефть из РФ.

В новом пакете санкций также есть запрет на приобретение СПГ из России. Еще были введены и другие ограничения.

