В Новосибирской области резко снизились цены на автомобили на дизельном топливе

Автомобили на дизельном топливе резко подешевели в Новосибирской области. Их стоимость по итогам мая рухнула на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК .

Такие машины стоили 3,64 млн руб. в конце весны этого года. В других регионах цены на автомобили на дизельном топливе тоже упали, но не так резко.

Например, в Сибирском федеральном округе стоимость понизилась на 15%, до 3,43 млн руб. В остальных субъектах падение составило в среднем 12,5%, до 3,42 млн руб.

Отмечается, что в Новосибирской области 97% дизельных автомобилей с пробегом. Это японские, южнокорейские и европейские марки. При этом средний срок продажи таких машин вырос.

В мае этого владельцам нужно было в среднем 92 дня, чтобы продать такое авто. В прошлом году на это требовалось на 28 дней меньше.

По словам экспертов, интерес жителей региона к автомобилям на дизельном топливе снизился из-за увеличения эксплуатационных расходов и высокой стоимости дизельного топлива.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место среди государств G20 по цене бензина. Топливо дешевле только в Саудовской Аравии.