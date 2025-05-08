Россия заняла второе место среди государств G20 по цене бензина

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РФ заняла второе место среди государств G20 по стоимости бензина. Топливо дешевле только в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Средняя стоимость бензина в странах «Большой двадцатки» составляет 102,64 рубля за литр. В Саудовской Аравии цена 50,52 рубля. В России — 59,66 рублей.

В США литр бензина стоит 74,97 рублей, в Бразилии 84,75 рублей, в Аргентине 89,64 рублей. Самое дорогое топливо в Италии (164,61 рублей) и Франции (165,42 рублей).

Ранее сообщалось, что в бензин на Украине начали добавлять этиловый спирт по евростандартам с 1 мая. Продавать ресурс без спирта нельзя.