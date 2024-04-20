В МВФ предупредили о «прохладных 20-х» в мировой экономике

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева в интервью агентству Financial Times заявила, что без позитивных глобальных изменений мировая экономика рискует столкнуться с «прохладными 20-ми», сообщает РБК .

Согласно прогнозам МВФ, к концу десятилетия глобальный экономический рост снизится более чем на 1 процентный пункт по сравнению с показателями до пандемии Covid-19.

На фоне низкой производительности труда, снижения темпов глобализации и частых геополитических потрясений зафиксированы самые низкие за последние десятилетия перспективы темпов роста.

Георгиева добавила, что все это может стать первопричиной «народного недовольства» финансовой политикой. Наиболее сильно влияние низкого экономического роста скажется на ряде беднейших мировых стран, которые продолжат отставать от других экономик.

Ранее стало известно, что МВФ опубликовал позитивные данные по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы. Фонд рассчитывает на увеличение ВВП РФ на 3,2%, а в 2025 году показатель может достичь 1,8%.