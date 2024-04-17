Российской экономике улучшили прогнозы развития на два года

МВФ увидел рост экономики России в 2024 и 2025 годах

Международный валютный фонд опубликовал позитивные данные по по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад организации.

МВФ рассчитывает на увеличение ВВП России на 3,2 процента.

В 2025 году этот показатель может достичь 1,8 процента, указано в сообщении.

Замдиректора департамента исследований фонда Петя Коева-Брукс считает, что на оптимистичные прогнозы повлияли большой объем частного потребления и государственные инвестиции.