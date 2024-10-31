В Мособлдуме рассмотрели проект бюджета Подмосковья на 2025–2027 годы

В Мособлдуме в первом чтении приняли проект бюджета Московской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Отмечен рост бюджета. С учетом доходов этого года и плановых показателей следующего года, с ростом порядка 12-14%. Но самое главное, такое важное направление, как жилищно-коммунальное хозяйство, у нас на 50% в рамках 3-х летнего горизонта — это направление будет системно финансироваться по тем проектам, которые начали реализовывать в этом году. Нельзя не заметить существенный рост программы предпринимательства — тоже важное направление, которое является залогом наполнения бюджета», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что также зафиксирован небольшой рост, но с обширной базой в социальном блоке, образовании, здравоохранении. Сельское хозяйство тоже не осталось без увеличения — на 12% рост отмечен в проекте бюджета.

Проект бюджета включает не только общие доходы и расходы, но и ключевые направления, куда пойдут средства — от социальной поддержки до инфраструктуры и здравоохранения. Публичные слушания по бюджету планируют провести 7 ноября.

Основные параметры бюджета на 2025–2027 годы

2025 год: до 1,187 трлн рублей предполагается получить в виде доходов, включая федеральные трансферты, из которых 81,8 млрд рублей поступят из федерального бюджета. Расходы составят 1,242 трлн рублей, что создаст дефицит в 55,3 млрд рублей.

2026 год: доходы запланированы на уровне 1,322 трлн рублей, при этом расходы — 1,385 трлн рублей, дефицит бюджета составит 62,7 млрд рублей. Также сократится объем межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета, до 60,8 млрд рублей.

2027 год: доходы прогнозируются на уровне 1,445 трлн рублей, расходы — 1,498 трлн рублей, и дефицит ожидается немного ниже, чем в 2026 году — 52,4 млрд рублей.

Социальная поддержка и обязательства

На социальные выплаты, которые включают помощь семьям, детям и пенсионерам, выделено значительное финансирование: 51,9 млрд рублей в 2025 году, 39,6 млрд в 2026 году и 41,8 млрд в 2027 году. Эти средства пойдут на поддержку социально уязвимых категорий граждан, особенно в рамках областных социальных программ.

Поддержка муниципальных образований и дорожный фонд

Для улучшения инфраструктуры муниципалитетов, включая содержание и ремонт дорог, предусмотрено значительное финансирование. В 2025 году Дорожный фонд области получит 111,5 млрд рублей, в 2026 году — 98,2 млрд, а в 2027 году — 87 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие транспортной сети Подмосковья, включая ремонт и модернизацию дорог.

Образование и поддержка детей-сирот

Областные программы также включают финансирование для поддержки детей-сирот и семей с низким доходом, а также поддержку образовательных проектов. Важно, что индексация расходов позволит поддержать уровень расходов на школьное питание, детские учреждения и социальную инфраструктуру.

Здравоохранение и медицинское страхование

Финансирование здравоохранения в 2025–2027 годах сосредоточено на обязательном медицинском страховании неработающих граждан, а также на амбулаторной помощи и модернизации медучреждений. Бюджет на ОМС для неработающего населения составит 68,9 млрд рублей в 2025 году, 76,2 млрд в 2026 году и 82,5 млрд рублей в 2027 году.

Поддержка ветеранов и социальные выплаты

На протяжении всех трех лет ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий получат ежегодные выплаты, на которые будет направлено по 5,85 млн рублей. Это решение подчеркивает внимание области к социальной защите ветеранов.

Займы и инфраструктурные проекты

Для финансирования приоритетных инфраструктурных проектов предполагается привлечь дополнительные средства через государственные займы. К 2025 году госдолг Московской области составит 369,4 млрд рублей, и, учитывая будущие инвестиционные проекты, к 2027 году он может вырасти до 477,6 млрд рублей.

Культура и транспортное обслуживание

На культурные и спортивные мероприятия, а также на транспортное обслуживание, в том числе для социально значимых категорий граждан, предусмотрено по 82,8 млн рублей на каждый год бюджетного периода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес проект трехлетнего бюджета Подмосковья в региональный парламент.

Все доходы бюджета продолжают уверенно расти — в прошлый раз удалось впервые преодолеть отметку в 1 трлн рублей. Это стало достойным ответом на санкционное давление.