В Москве закрылся старейший «Глобус Гурмэ», где огурцы стоили 1,2 тыс рублей

На улице Большая Якиманка в Москве закрылся один из наиболее дорогих магазинов продуктов — «Глобус Гурмэ». Он начал функционировать в торговом центре «Гименей» в 2005 году, туда ходили состоятельные жители столицы, сообщает MSK1.ru .

В «Глобусе Гурмэ» огурцы продавались по 1,2 тыс. рублей за кг, десяток яиц можно было купить за 240 рублей. Филе телятины стоило около 2,1 тыс. рублей, а цена бутылки алкоголя могла доходить до 500 тыс. рублей.

В 2020 году по всей Москве функционировало несколько подобных магазинов. Однако к началу 2025 года остались работать только 3.

Ранее большинство магазинов европейского бренда Etam закрылось в РФ. Там продавали нижнее белье и домашнюю одежду из Франции.

