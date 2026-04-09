В Москве установили допустимые доли иностранных рабочих на 2027 год
Москва сохранила на 2027 год установленную допустимую долю иностранных специалистов на уровне 2026 года, сообщает «Осторожно, Москва».
Трехсторонняя московская комиссия установила допустимые доли иностранных рабочих для российских работодателей на 2027 год. Это решение предварительное, оно может быть скорректировано в дальнейшем в зависимости от экономической ситуации.
На данный момент на федеральном уровне прослеживается тенденция на снижение доли мигрантов на рабочих местах. Но в Москве некоторые пункты получили послабления с 2026 года.
Согласно решению комиссии, в сфере выращивание овощей, лесозаготовки допускается привлечение иностранных граждан к работе не более 50% от общего числа сотрудников. Для розничной торговли алкоголем и табачными изделиями устанавливается доля в 15%, для сферы пассажирского и грузового автотранспорта — 24%.
В управлении недвижимостью, обслуживании зданий и территорий доля иностранных рабочих установлена на уровне 70%, прочая деятельность в области спорта — 25%.
В сфере строительства допустимая доля иностранных работников не устанавливается.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мигранты с выявленными опасными заболеваниями должны незамедлительно выдворяться из страны. По его словам, создан пакет необходимых законопроектов, которые позволят оперативно принимать решения о нежелательности пребывания проблемных иностранцев
