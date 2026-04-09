В Москве установили допустимые доли иностранных рабочих на 2027 год

Москва сохранила на 2027 год установленную допустимую долю иностранных специалистов на уровне 2026 года, сообщает «Осторожно, Москва» .

Трехсторонняя московская комиссия установила допустимые доли иностранных рабочих для российских работодателей на 2027 год. Это решение предварительное, оно может быть скорректировано в дальнейшем в зависимости от экономической ситуации.

На данный момент на федеральном уровне прослеживается тенденция на снижение доли мигрантов на рабочих местах. Но в Москве некоторые пункты получили послабления с 2026 года.

Согласно решению комиссии, в сфере выращивание овощей, лесозаготовки допускается привлечение иностранных граждан к работе не более 50% от общего числа сотрудников. Для розничной торговли алкоголем и табачными изделиями устанавливается доля в 15%, для сферы пассажирского и грузового автотранспорта — 24%.

В управлении недвижимостью, обслуживании зданий и территорий доля иностранных рабочих установлена на уровне 70%, прочая деятельность в области спорта — 25%.

В сфере строительства допустимая доля иностранных работников не устанавливается.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мигранты с выявленными опасными заболеваниями должны незамедлительно выдворяться из страны. По его словам, создан пакет необходимых законопроектов, которые позволят оперативно принимать решения о нежелательности пребывания проблемных иностранцев

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.