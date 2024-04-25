В Москве суд может обязать Unicredit Bank GmbH выплатить 175 млн евро UniCredit

В июне в Москве суд рассмотрит иск UniCredit о контргарантиях к UniCredit Bank

Предварительно, рассмотрение иска UniCredit (ЮниКредит) к германскому UniCredit Bank GmbH о взыскании 175 млн евро по контргарантиям запланировано на 14 июня 2024 года, сообщает ТАСС .

Арбитражный суд Москвы принял иск банка UniCredit к германскому отделению, которое несвоевременно исполняет обязательства по трем контргарантиям. Долг зарубежного банка по задолженности и процентам уже достиг 175 млн евро.

UniCredit начал работать в России в 1989 году, он входить в итальянскую группу Unicredit. В 2022 году компания впервые заговорила о прекращении деятельности в России из-за возможных рисков.

Ранее UniCredit предупредил клиентов о возможных возвратах зарубежных переводов. При этом их предупредили, что даже если средства вернутся, комиссию за операцию могут списать обе стороны.