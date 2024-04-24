UniCredit предупредил клиентов о риске возврата переводов иностранными банками

сегодня в 19:35

UniCredit предупредил о риске возврата иностранных переводов и списании комиссии

Клиентов банка UniCredit (ЮниКредит) предупредили, что иностранные переводы могут не осуществиться по вине зарубежных банков, но комиссия все равно может быть удержана, говорится на официальном сайте финансового учреждения.

АО ЮниКредит Банк отметил, что даже если деньги вернутся на счет списания при попытке иностранного перевода, комиссия кредитным учреждением все равно будет списана в полном объеме согласно тарифу.

Иностранные банки, которые возвращают россиянам средства, также могут взимать комиссию за операции по своим тарифам.

Ранее итальянской группе UniCredit рекомендовали сократить свой бизнес в России. Если организация откажется следовать указанным действиям, ее могут оштрафовать.