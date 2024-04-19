Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребует от итальянской группы UniCredit сократить присутствие на российском рынке. В противном случае организацию обещают штрафовать, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на Reuters.

Источники американской прессы заявили, что ЕЦБ выдвинул в адрес UniCredit такие же требования, как и ранее для австрийской Raiffeisen Bank International (RBI). До этого RBI также рекомендовали ускорить процесс выхода с российского рынка, пишет издание.

UniCredit SpA — международная банковская группа из Италии. В России банковская группа имеет дочернюю компанию «ЮниКредит Банк», которая входит в список системно значимых организаций.

За 2022 год «дочка» UniCredit SpA заработала 56,5 млрд рублей чистой прибыли, что в четыре раза больше, чем в 2021 году.