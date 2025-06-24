В Москве статус инвестиционного приоритетного проекта получил еще один технопарк

В Зеленограде строят технопарк со статусом инвестприоритетного проекта, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев отметил, что столица максимально использует свои возможности и ресурсы в рамках федерального законодательства для поддержки бизнеса.

Основными резидентами новой площадки станут предприятия легкой промышленности. Также здесь планируется разместить наукоемкие производства и технико-внедренческие компании.

Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит инвестору обнулить ставку налога на имущество. Арендная ставка земельного участка будет уменьшена до 0,01% от кадастровой стоимости. Начало работы технопарка намечено на II квартал 2027 года.

На сегодняшний день статус ИПП присвоен 15 проектам. Среди них — реконструкция кинотеатра «Ударник», создание технопарков «ЗИЛ», «Алкон Север 2», «Ньютон Плаза», «НТВ».

«Считаю, что город максимально использует свои возможности и ресурсы в рамках федерального законодательства для поддержки бизнеса: земельные ресурсы, помощь в строительстве, инвестициях, финансирование новых проектов, налоговые льготы и т. д. Для компании ключевое значение имеет стремление к активной работе, успешная реализация проектов и постоянное развитие. В условиях сложного инвестиционного климата поддержка города — это то, на что мы смогли опереться в эти непростые времена», — отметил Нурлыбаев.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы отметили, что компании ОЭЗ Москвы увеличили вложения в экономику города и количество рабочих мест в 2024 году на 57%. Общий объем инвестиций предприятий ОЭЗ Москвы превысил 70,8 млрд рублей. Для обеспечения кадрами развивающихся инновационных производств компании создали около 5,9 тыс. новых рабочих мест. Это на 51% больше, чем в 2023 году.