В Москве рассказали про инструменты масштабирования бизнеса

В Москве прошло мероприятие для предпринимателей, главными темами которого стали возможность стать поставщиком для госучреждений и участие в проектах развития бизнеса. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что Москва является мегаполисом, в котором бизнес разного масштаба может найти свое направление роста, будь то компания-поставщик хозяйственных товаров или промышленное производство.

«Создание благоприятных условий для развития деловой и конкурентной среды — один из приоритетов столицы. О спектре возможностей для предпринимателей мы рассказываем на встречах представителей госорганов и бизнеса, информируя о доступных инструментах для расширения своего дела. В ходе сегодняшнего мероприятия эксперты департамента рассказали, какие возможности открывает участие в закупках малого объема на портале поставщиков. Работая на ресурсе, предприниматели могут находить новых потребителей для своей продукции и расширять географию продаж», — рассказал Пуртов.

Он уточнил, что особенно это важно для малых и средних компаний, к которым относятся более 90% поставщиков, работающих на платформе.

Благодаря порталу детские сады, школы, больницы, поликлиники, парки, коммунальные службы и другие городские учреждения могут быстро находить поставщиков из различных регионов России и приобретать у них необходимые товары, работы и услуги по выгодной стоимости. Сегодня на ресурсе зарегистрировано свыше 395 тыс. предпринимателей. Ежедневно здесь заключается более 1,5 тыс. контрактов, а каталог включает свыше 3,4 млн различных наименований.

В рамках встречи участникам также разъяснили важность оптимизации производства и рассказали об особенностях работы компаний в рамках федерального проекта «Производительность труда».

По словам заместителя генерального директора АНО «Мосстратегия» Вадима Третьякова, участие в федеральном проекте позволяет внедрить современные управленческие практики и повысить эффективность работы благодаря поиску внутренних резервов. Это дает бизнесу возможность расти на качественно новом уровне.

«За 4 года 535 компаний увеличили свою прибыль на 15 млрд рублей благодаря проекту. Эксперты „Мосстратегии“ разрабатывают индивидуальные решения по оптимизации рабочих процессов под реалии каждого отдельно взятого предприятия и работают с теми бизнес-процессами, которые приносят ощутимый экономический эффект», — сказал Третьяков.

Для участия в проекте, которое является бесплатным, компаниям достаточно подать заявку.

На мероприятии слушателям также презентовали полезные городские онлайн сервисы и услуги, ориентированные на бизнес-сообщество.

Портал поставщиков функционирует с 2013 года и был создан с целью автоматизации процессов малых закупок. Заказчиком его функций выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а за техническое развитие отвечает Департамент информационных технологий Москвы. Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, к порталу присоединился 44-й регион-заказчик — Курская область.

