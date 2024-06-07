В Москве инвесторы реализуют 34 проекта комплексного развития территорий

На территории Москвы правообладатели площадок и привлеченные по итогам аукционов инвесторы проводят реорганизацию 34 территорий. Их общая площадь составляет свыше 621 га, сообщается на сайте столичного мэра.

«Девелоперы активно участвуют в программе комплексного развития территорий. Только с начала 2024 года столица заключила с компаниями по итогам торгов и правообладателями участков 10 договоров на право редевелопмента», — заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что с января число реализуемых инвесторами проектов возросло с 24 до 34. Сумма инвестиций в реорганизацию 34 участков составила около 3,4 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более 270 млрд рублей. Это позволит создать в мегаполисе свыше 136 тыс. новых рабочих мест.

Принять участие в программе выразили желание не только столичные, но и региональные инвесторы. На сегодняшний день уже заключены договоры с архангельской и петербургской компаниями.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках реализации проекта девелоперы возведут современные городские пространства, где построят почти 13 млн кв. м. жилой и коммерческой недвижимости.

Ранее Ефимов заявил, что почти 250 га земли было предоставлено столицей инвесторам, реализующим масштабные проекты, для строительства производств. Реализуемые проекты позволят создать свыше 30 тыс. новых рабочих мест.