Ефимов: Москва предоставила инвесторам около 250 га земли для строительства производств

Почти 250 га земли было предоставлено столицей инвесторам, реализующим масштабные проекты, для строительства производств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума.

Москва с 2016 года предоставляет земельные участки в рамках МаИП под возведение промышленных предприятий. Таким образом в городе образуются производства пищевой, автомобилестроительной, легкой, строительной продукции и других отраслей промышленности.

«В Москве идет реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности, для которых город предоставил земельные участки в разных округах столицы общей площадью около 250 гектаров. На них инвесторы построят более двух миллионов квадратных метров производственных объектов», — объяснил Ефимов.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что город стимулирует появление новых высокотехнологичных производств и дополнительных рабочих мест на них по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

«Для этого город предоставляет инвесторам земельные участки в рамках масштабных инвестпроектов. Планируется, что реализуемые проекты позволят сделать свыше 30 тыс. новых рабочих мест», — уточнил Ликсутов.

Помимо этого, с 2022 года город предоставляет инвесторам землю для создания и развития производств за один рубль в год.

«С начала текущего года инвесторам были предоставлены по льготной ставке участки общей площадью почти 90 га для возведения свыше 830 тыс. кв. м недвижимости», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Известно, что в этом году столицей был заключен договор аренды участка площадью 0,99 га. Теперь на юго-западе будет возведен комплекс по производству медоборудования. Помимо этого, в рамках создания пищевого кластера в ТиНАО были выделены инвесторам для строительства пищевых производств. Площадь участка составляет 35,5 га.

Отметим, что масштабные инвестиционные проекты являются особым статусом. Для их реализации инвесторы вправе приобрести земельные участки без проведения торгов. Участки даются им в аренду на пять лет.