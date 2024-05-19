В Москве и Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли

В департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) заявили, что в настоящий момент ведется работа по оформлению необходимых документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, открытие которых запланировано в Москве и Петербурге, сообщает РИА Новости .

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) будет отвечать за организацию беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории РФ, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей.

Согласно постановлению правительства РФ от 26 июля 2022 года, цены на товары в магазинах Москвы и Петербурга будут установлены в рублях, долларах и евро. Для посещения торговой точки необходимо предъявить документы, удостоверяющие аккредитацию при МИД РФ. Дипломатам будут выдавать чеки с надписью Duty Free.

Ранее стало известно, что офлайн-ритейлеры столкнулись с проблемами из-за онлайн-площадок. В настоящее время онлайн-площадки имеют большое число преимуществ, а также пытаются избежать ответственности за реализацию контрафактной продукции.