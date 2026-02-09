В Москве и области в 2025 году выплатили доплату к пенсии более 7 тыс бывшим летчикам

9 февраля отмечается День работников гражданской авиации России. Для некоторых представителей почетной профессии предусмотрены меры социальной поддержки. К примеру, пенсионеры из числа членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиацииполучают доплату к пенсии в соответствии с федеральным законом о дополнительном социальном обеспечении. Отделение Социального фонда по Москве и Московской области в 2025 году выплатило надбавку более 7 тысяч бывших летчиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Доплата устанавливается членам летных экипажей за счет дополнительных взносов от организаций гражданской авиации, которые перечисляются в Социальный фонд России.

Мера соцподдержки назначается при наличии выслуги в должности члена летного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если уход из профессии произошел по состоянию здоровья, то срок уменьшается: мужчины — минимум 20 лет, женщины — минимум 15 лет. При этом доплату начинают выплачивать только после назначения пенсии и оставления работы в гражданской авиации.

Корректировка доплаты к пенсии для бывших летчиков гражданской авиации происходит четыре раза в год.

Для категории летчиков, работающих на воздушных судах государственной илиэкспериментальной авиации, предусмотрены другие виды доплат. Их работа также засчитывается в стаж для досрочной пенсии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.