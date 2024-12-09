В Московском регионе в октябре выдано на 35% меньше автокредитов

В сегменте автокредитования в Московском регионе в октябре 2024 года выдано кредитов на сумму 24,8 млрд рублей, что ниже предыдущего месяца на 35,5%, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

В Москве предоставили автокредитов на сумму 13 млрд рублей, а в Московской области — на 11,8 млрд рублей, рассказал регулятор.

Замедление автокредитования произошло после повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года. В целом этот тренд соответствует общей динамике по всей России, отметили в ЦБ.

Ранее аналитики агентства «Автостат» спрогнозировали, что продажи легковых автомобилей в следующем году могут снизиться на 10% — до 1,43 млн штук. Одними из причин сложившейся ситуации могут быть снижение автокредитования и повышение утильсбора.