В Минсельхозе прогнозируют стабильную ситуацию с ценами на арбузы и дыни

В министерстве сельского хозяйства РФ ожидают сохранение стабильной ситуации с ценами на арбузы и дыни в стране, сообщает газета «Известия» .

В ведомстве отметили, что за последние годы производство бахчевых культур в России держится на уровне 0,6-0,7 млн тонн. Это позволяет в полной мере обеспечить спрос потребителей на внутреннем рынке.

В 2024 году урожай бахчевых культур в организованном секторе ожидается в объеме 645 тыс. тонн, что на 0,5% выше прошлогоднего показателя.

Ранее россиян предупредили об опасности ранних арбузов и дынь, появляющихся на прилавках уже в конце июня. В ранних бахчевых всегда содержатся нитраты, которые могут спровоцировать отравление.