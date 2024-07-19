Россияне могут отравиться ранними арбузами и дынями

Арбузы и дыни начинают появляться на прилавках уже в конце июня, однако покупать столь ранние бахчевые может быть опасно. В них почти всегда содержатся нитраты, которые могут спровоцировать отравление, сообщает Общественная Служба Новостей .

Учитывая размеры арбузов и дынь, период их созревания в естественной среде длится достаточно долго — примерно до середины августа или начала сентября, поэтому сезон стартует, как правило, в августе. Бахчевые, которые появляются на прилавках магазинов, рынков и овощных развалов в июне и июле, почти всегда содержат в себе нитраты, которые опасны для человека.

Нитраты — это органические соединения, которые используются в качестве химических удобрений. В больших концентрациях они способны навредить человеку — вызвать отравление. У человека начинается кислородное голодание, что может спровоцировать поражение сердца, мозга и других органов. Возможен даже летальный исход. Особенно опасны нитраты для детей.

Среди симптомов отравления нитратами выделяют вялость, учащенный пульс, посинение кожных покровов, рвоту и диарею. Они начинают проявляться через 2-4 часа после отравления, у детей — через 1-1,5 часа.

Рекомендуется покупать арбузы и дыни не раньше середины августа и только в стационарных торговых точках. Особое внимание стоит обратить на условия хранения бахчевых — они должны находиться в тени. Разрезанные и лопнувшие плоды непригодны к употреблению.

На корке арбуза или дыни не должно быть царапин, вмятин, бугров, черных точек, гнили и проколов, а о спелости плода говорит сухой хвостик. Слишком крупных бахчевых следует избегать. При разрезе о наличии нитратов в арбузе может говорить ярко-красный или фиолетовый цвет мякоти с прожилками желтоватого оттенка.