В Минпромторге считают, что курьеры представляют опасность для экономики РФ

В Минпромторге заявили, что сервисы доставки оттягивают из важных секторов экономики 1,5 млн человек. В ведомстве считают курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам, угрозой, сообщает РБК .

Такое мнение высказал директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Он отметил, что популярность сервисов доставки создает для экономики РФ большие проблемы.

По словам представителям ведомства, число людей, ставших курьерами, превысило 1,5 млн. Также в стране около 500 тыс. упаковщиков, сборщиков заказов и т. д. Кузнецов считает, что тем самым службы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов из других секторов экономики, например, из производства.

Он добавил, что вместе курьеры и упаковщики отучили потребителей от «навыка ходить по магазинам». При этом, по его словам, сервисы доставки убыточны, и их работа поддерживается за счет иных ресурсов. Представитель Минпромторга отметил, что оттягивание трудовых ресурсов ухудшает экономическое положение рентабельных сегментов экономики.

Ранее стало известно, что в РФ хотят ввести бесплатное среднее спецобразование для дефицитных профессий. Мера направлена на решение проблемы дефицита кадров.