В РФ хотят ввести бесплатное среднее спецобразование для дефицитных профессий

В России обсуждается возможность введения бесплатного среднего специального образования (СПО) для определенных профессий, что поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. Это мера направлена на решение проблемы дефицита кадров, особенно в рабочих специальностях, сообщает Общественная Служба Новостей .

Кравцов предложил сократить платное обучение и улучшить прием в колледжи, где сейчас высокий конкурс и требования к аттестатам. В планах министерства — развивать целевое обучение и повышать зарплаты преподавателей.

Зампред комитета Госдумы по промышленности Александр Спиридонов отметил, что в ближайшие годы дефицит кадров в оборонной промышленности может достичь 400 тысяч человек. Он подчеркнул важность сокращения доли платного образования и активного сотрудничества учебных заведений с предприятиями.

Эксперт Гарри Мурадян уверен, что позитивные изменения в экономике могут проявиться через три-пять лет. Однако он предостерегает о возможных трудностях для студентов, которые осознают свою неподходящую специальность на более поздних этапах обучения.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко добавила, что к 2030 году потребуется 1,5 миллиона специалистов с техническими навыками, включая слесарей и токарей, а также кадры для строительства и ЖКХ.

«Несмотря на то что есть техникумы и колледжи, которые ведут подготовку для таких компаний, на сегодняшний день они не могут полноценно закрыть ту потребность, которая возникает», — заключила эксперт.