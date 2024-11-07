В Минфине РФ оценили дефицит федерального бюджета

По предварительной оценке, федеральный бюджет России с января по октябрь текущего года составил 220 млрд рублей (0,1% ВВП). Это на 830 млрд рублей ниже аналогичного показателя 2023 года, сообщается на сайте министерства финансов страны.

В ведомстве отметили, что по результатам года ожидается дефицит федерального бюджета в размере 1,7% от ВВП.

По итогам отчетного периода объем расходов государственного бюджета составил 29,8 трлн рублей, что на 23,7% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом объем доходов страны предварительно составил 29,67 трлн рублей (+28,4%).

Кроме того, нефтегазовые доходы в январе–октябре 2024 года составили 20,13 трлн рублей, а поступления средств в федеральный бюджет от продажи нефтепродуктов оценивается в 9,54 трлн рублей.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что обязательства государства перед гражданами остаются приоритетом для властей. По его словам, сейчас для страны непростое время.